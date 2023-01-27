Овечкин — об игре с «Питтсбургом»: в матчах с ними всегда много эмоций, это весело

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что матчи с «Питтсбургом» являются особенными и всегда полны эмоций. «Столичные» обыграли соперника по дивизиону по буллитам со счётом 3:2.

«Это была большая игра. С «Питтсбургом» всегда такие игры. В таких матчах весело играть, потому что в них всегда много эмоций. В целом это был отличный хоккейный матч. Мы начали очень хорошо, но они вернулись в игру во втором периоде. Это была напряжённая игра», — цитирует Овечкина Washington Post.

Овечкин открыл счёт в матче фирменным броском в большинстве с левого круга вбрасывания. Эта шайба помогла сократить отставание от Уэйна Гретцки до 82 голов в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. По голам в первых периодах россиянин вышел на пятое место в истории НХЛ.