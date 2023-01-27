Цуккарелло забил победный гол в проходе через всю площадку в овертайме с «Филадельфией»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
Великолепный победный гол в овертайме забил нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло. Норвежский форвард подхватил шайбу в своей зоне и набрав высокую скорость, пробросил шайбу между ног защитника «Филадельфии» на входе в зону соперника и обыграл вратаря броском в противоход.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне на счету Цуккарелло 45 матчей, в которых форвард набрал 47 очков — забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач.
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