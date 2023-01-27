Тротц: Овечкин — это самая физически крепкая суперзвезда, которую я видел за долгое время

Бывший тренер «Вашингтона» Барри Тротц рассказал, какое влияние на хоккей оказывает российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и сообщил, что подвергся критике, назвав россиянина лучшим снайпером всех времён.

«Все хотят быть Алексом Овечкиным. Сколько детей завязывают жёлтые шнурки или подворачивают майку, играют его клюшкой и используют его манеры? Влияние, которое он оказал на хоккей на протяжении своей карьеры, делает его игроком Зала славы, одним из величайших снайперов всех времён. И тем, кто спас хоккей. Он и Сидни Кросби спасли хоккей. Речь идёт о путешествии, и что оно будет очень трудным. Конец — это приз. Вы должны сказать миру: «Эй, мы сделали это».

Меня сильно раскритиковали, когда я сказал, что Овечкин является лучшим снайпером всех времён. Я также сказал, что думаю, что он самая физически крепкая суперзвезда, которую я видел за долгое время. Даже более физически сильный, чем Марк Мессье. И я опять подвергся критике. Но Овечкин — исключительный. Я не знаю, увидим ли мы ещё такого же долговечного и стойкого парня, как Овечкин. Он и Сид долго представляли хоккей. Они как Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид (герои-напарники американского вестерна. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Тротца The Athletic.