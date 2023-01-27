Евгений Кузнецов реализовал пять буллитов подряд в НХЛ с помощью одного финта

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов реализовал фирменный буллит в послематчевой серии. Россиянин в центральном круге резко сбавляет скорость и, очень медленно катясь, быстро перебирает шайбу. Кузнецов выжидает, когда вратарь попытается выбить у него шайбу клюшкой, и резко бросает в угол ворот. Эта попытка стала пятой подряд, реализованной в одном и том же стиле.
Отметим, что до использования такого стиля исполнения буллита Кузнецов не реализовал шесть послематчевых бросков подряд. Всего на счету россиянина 24 реализованных буллита из 56 в НХЛ.
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