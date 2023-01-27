Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов реализовал пять буллитов подряд в НХЛ с помощью одного финта

Евгений Кузнецов реализовал пять буллитов подряд в НХЛ с помощью одного финта
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов реализовал фирменный буллит в послематчевой серии. Россиянин в центральном круге резко сбавляет скорость и, очень медленно катясь, быстро перебирает шайбу. Кузнецов выжидает, когда вратарь попытается выбить у него шайбу клюшкой, и резко бросает в угол ворот. Эта попытка стала пятой подряд, реализованной в одном и том же стиле.

ВИДЕО

Отметим, что до использования такого стиля исполнения буллита Кузнецов не реализовал шесть послематчевых бросков подряд. Всего на счету россиянина 24 реализованных буллита из 56 в НХЛ.

Русский гол в сердце Америки! Овечкин прошил вратаря из «офиса» в день праздника Гретцки Русский гол в сердце Америки! Овечкин прошил вратаря из «офиса» в день праздника Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023