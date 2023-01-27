Генеральный директор минского «Динамо» Сушко покинул свой пост по семейным обстоятельствам

Минское «Динамо» объявило об изменении в руководстве клуба. Генеральный директор минского клуба Сергей Сушко покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Как сообщает пресс-служба белорусского клуба, в ближайшее время исполняющим обязанности генерального директора клуба будет Артем Каркоцкий, который до настоящего момента возглавлял хоккейную школу «Динамо».

Сушко почти два года занимал пост генерального директора минского «Динамо». При его руководстве «зубры» выигрывали Кубок Салея в 2021 году, выходили в плей-офф КХЛ, собрали несколько аншлагов на «Минск-Арене» и выигрывали премии в сфере маркетинга. Клуб поблагодарил Сушко за работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Благодаря вчерашней победе в матче с «Куньлунем» минское «Динамо» забралось на восьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.