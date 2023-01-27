«Тебе что-то говорят, а ты не понимаешь, что делать». Журавлёв — об игре в АХЛ

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв рассказал, почему решился покинуть систему «Колорадо» и вернуться в Россию. Нынешний сезон Журавлёв начинал в АХЛ. Молодой защитник сыграл в 14 матчах за «Колорадо Иглз», в которых отдал одну результативную передачу при общем показателе полезности «-4». В конце декабря игрок обороны перешёл в казанский клуб.

«Месяц сезона в АХЛ прошёл, и я начал думать, что хочу вернуться в Казань. Жизненная ситуация заставила вернуться домой. И хоккейная ситуация тоже повлияла. Сложно было без языка? Да, это очень сложно. Язык надо учить. Я занимался с репетитором, готовился, начал даже что-то понимать, но разговаривать всё равно сложно. Пока думаешь, что сказать, уже другая ситуация пошла. На льду вообще надо всё быстро говорить. Взять заготовки на вбрасываниях: тебе что-то говорят, а ты не понимаешь, что делать. В начале сезона вот так было. Потом уже освоился. Мне начали говорить по одному ключевому слову, чтобы я понимал. Мальцев помогал? Да, во всём. Переводил то, что говорит тренер, и наоборот. Когда его подняли, мне стало очень тяжело. Всегда легче, когда рядом есть человек, с которым ты говоришь на одном языке.

Я предупредил клуб заранее, что уезжаю. Главный тренер фарм-клуба «Колорадо» был в курсе, мы с ним говорили. Не было такого, что я пришёл, собрал баул и ушёл, никому ничего не сказав. Как меня было переубедить? Я собрался домой и своё решение менять не намерен был. Эпидемия травм в «Колорадо», благодаря которой мог себя проявить? Ну как себя проявить? Сначала надо язык знать, систему всю понимать. Я же в фарм-клубе играл не в первой паре. Там очень хорошая система. Но на тот момент посчитал, что мне лучше вернуться», — цитирует Журавлёва Sport24.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Журавлёва девять матчей, в которых защитник отметился результативной передачей с показателем полезности «+4». Всего в КХЛ на счету 22-летнего защитника 142 матча за «Ак Барс» и 32 (6+26) набранных очка. В начале января Журавлёв продлил соглашение с клубом до апреля 2025 года.