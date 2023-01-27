Малкин — об игре «Питтсбурга»: ощущение, что мы всё время преследуем соперника

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». «Пингвины» дважды уступали в счёте, но отыгрывались. Тем не менее в серии буллитов «Вашингтон» одержал верх. Малкин очков не набрал, а в послематчевой серии не реализовал свою попытку.

«Мы опять пропустили первыми? Это нехорошо. Не понимаю, почему так происходит. Мы стараемся. Но такое ощущение, что мы всё время догоняем. Соперник выходит вперёд, а мы преследуем его. Я не знаю почему», — приводит слова Малкина Pittsburgh Hockey Now.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов.