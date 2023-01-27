Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по количеству сезонов с 50+ передачами

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Благодаря этому форвард «молний», проведший свою 47-ю встречу, преодолел отметку в 50 ассистов в текущем сезоне.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Кучеров в четвёртый раз в карьере отдал не менее 50 результативных передач за сезон. По этому показателю россиянин вышел на второе место в истории «Тампы». Больше сезонов с 50+ голевыми передачами за «Лайтнинг» провёл только Мартен Сан-Луи. На его счету шесть таких чемпионатов.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 3:2.
- 27 января 2023
-
17:57
-
17:38
-
17:17
-
16:57
-
16:29
-
15:50
-
15:37
-
15:19
-
14:53
-
14:20
-
13:52
-
13:21
-
12:46
-
12:16
-
12:01
-
11:29
-
10:58
-
10:40
-
10:07
-
09:50
-
09:36
-
09:12
-
09:00
-
08:58
-
08:41
-
08:26
-
08:20
-
07:51
-
07:39
-
07:25
-
07:08
-
06:53
-
06:50
-
06:32
-
06:21