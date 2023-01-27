Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по количеству сезонов с 50+ передачами

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Благодаря этому форвард «молний», проведший свою 47-ю встречу, преодолел отметку в 50 ассистов в текущем сезоне.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Кучеров в четвёртый раз в карьере отдал не менее 50 результативных передач за сезон. По этому показателю россиянин вышел на второе место в истории «Тампы». Больше сезонов с 50+ голевыми передачами за «Лайтнинг» провёл только Мартен Сан-Луи. На его счету шесть таких чемпионатов.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 3:2.