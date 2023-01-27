Овечкин оторвался от Кросби на 5 голов в личных встречах. У канадца в 2 раза больше пасов
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, этот гол стал для капитана «столичных» 33-м во встречах против форварда «пингвинов» Сидни Кросби. Овечкин оторвался от канадца уже на пять шайб: 33 против 28. В то же время Кросби отдал результативную передачу и по этому показателю увеличил своё преимущество перед россиянином. Канадец отдал уже 58-й ассист в матчах против Овечкина и оторвался уже на 29 пасов.
Отметим, что по количеству очков всё ещё лидирует нападающий «Питтсбурга», он опережает россиянина на 24 балла: 86 против 62. Это была 64-я встреча Кросби и Овечкина в регулярных чемпионатах.
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