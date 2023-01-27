«Авангард» обыграл в овертайме московское «Динамо» и прервал серию из трёх поражений

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0).

Первый период прошёл без голов. На 28-й минуте Владислав Ефремов вывел москвичей вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Менее чем через две минуты Иван Мирошниченко с передачи Владимира Жаркова сравнял счёт. Через 15 секунд Алекс Бродхёрст после паса Дамира Шарипзянова вывел омичей вперёд. На 56-й минуте Кирилл Готовец с передачи Максима Джиошвили сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс гол Рида Буше с передачи Корбана Найта.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 29 января в Астане сыграет с «Барысом». «Адмирал» 30 января примет «Авангард».