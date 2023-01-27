Мэттьюс пропустит Матч звёзд НХЛ из-за травмы. Вместо него вызвали Александра Баркова

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс выбыл на срок не менее трёх недель, сообщает пресс-служба «кленовых листьев».

Отмечается, что американский нападающий получил травму колена. Это произошло во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». У Мэттьюса диагностировали растяжение связок колена.

Пресс-служба НХЛ сообщила, что американский форвард пропустит Матч звёзд, запланированный на начало февраля. Вместо него в команду Атлантического дивизиона вызвали финского нападающего «Флориды Пантерз» Александра Баркова.

Напомним, в нынешнем сезоне Мэттьюс принял участие в 47 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 53 (25+28) очка. В прошлом сезоне американец забил 60 голов.

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