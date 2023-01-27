«Нефтехимик» нанёс «Автомобилисту» третье поражение в четырёх матчах

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

На 17-й минуте Алексей Макеев вывел екатеринбургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Виктор Неучев и Данил Романцев. На 35-й минуте Егор Попов сравнял счёт. На 52-й минуте Андрей Белозёров с передачи Анселя Галимова вывел нижнекамскую команду вперёд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Локомотив» примет «Автомобилист». Оба матча состоятся 29 января.