«Нефтехимик» нанёс «Автомобилисту» третье поражение в четырёх матчах
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2023, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Макеев (Неучев, Романцев) – 16:38 (5x5) 1:1 Попов – 34:59 (5x5) 1:2 Белозёров (Галимов) – 51:51 (5x5)
На 17-й минуте Алексей Макеев вывел екатеринбургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Виктор Неучев и Данил Романцев. На 35-й минуте Егор Попов сравнял счёт. На 52-й минуте Андрей Белозёров с передачи Анселя Галимова вывел нижнекамскую команду вперёд.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Локомотив» примет «Автомобилист». Оба матча состоятся 29 января.
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