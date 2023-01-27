«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Северсталь», одержав вторую победу подряд
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Кадейкин (Шмелёв, Бирюков) – 37:15 (5x5) 2:0 Мёрфи (Шмелёв, Пименов) – 38:35 (5x5) 3:0 Кадейкин (Мухамадуллин, Мёрфи) – 43:01 (5x4) 3:1 Абросимов (Пилипенко) – 43:26 (5x5) 4:1 Пименов (Дроздов) – 47:07 (5x5)
Первый период прошёл без голов. На 38-й минуте Александр Кадейкин вывел уфимцев вперёд. Через 80 секунд Райан Мёрфи удвоил преимущество юлаевцев. На 44-й минуте Александр Кадейкин оформил дубль. Через 25 секунд Руслан Абросимов с передачи Кирилла Пилипенко отыграл один гол. На 48-й минуте Артём Пименов забросил после паса Ивана Дроздова.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Москве сыграет с ЦСКА. «Салават» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 29 января.
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