«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Северсталь», одержав вторую победу подряд

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

Первый период прошёл без голов. На 38-й минуте Александр Кадейкин вывел уфимцев вперёд. Через 80 секунд Райан Мёрфи удвоил преимущество юлаевцев. На 44-й минуте Александр Кадейкин оформил дубль. Через 25 секунд Руслан Абросимов с передачи Кирилла Пилипенко отыграл один гол. На 48-й минуте Артём Пименов забросил после паса Ивана Дроздова.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Москве сыграет с ЦСКА. «Салават» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 29 января.