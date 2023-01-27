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«Ак Барс» обыграл «Металлург» в овертайме, одержав пятую победу в шести матчах

«Ак Барс» обыграл «Металлург» в овертайме, одержав пятую победу в шести матчах
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2023, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Войнов (Сафонов) – 06:07 (5x5)   1:1 Акользин (Юров) – 13:42 (4x5)   1:2 Семёнов – 31:24 (4x5)   2:2 Кёрран – 44:03 (5x5)   2:3 Семёнов (Войнов) – 60:24 (3x3)

На седьмой минуте Вячеслав Войнов с передачи Ильи Сафонова вывел казанцев вперёд. На 14-й минуте Павел Акользин после паса Данилы Юрова сравнял счёт, забросив в меньшинстве. В середине второго периода Кирилл Семёнов воспользовался ошибкой обороны магнитогорцев, забив в меньшинстве. На 45-й минуте Коди Кёрран сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Кирилл Семёнов, оформивший дубль.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Балашихе сыграет с «Витязем». «Ак Барс» примет «Трактор». Оба матча состоятся 29 января.

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