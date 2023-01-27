«Ак Барс» обыграл «Металлург» в овертайме, одержав пятую победу в шести матчах

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

На седьмой минуте Вячеслав Войнов с передачи Ильи Сафонова вывел казанцев вперёд. На 14-й минуте Павел Акользин после паса Данилы Юрова сравнял счёт, забросив в меньшинстве. В середине второго периода Кирилл Семёнов воспользовался ошибкой обороны магнитогорцев, забив в меньшинстве. На 45-й минуте Коди Кёрран сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Кирилл Семёнов, оформивший дубль.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Балашихе сыграет с «Витязем». «Ак Барс» примет «Трактор». Оба матча состоятся 29 января.