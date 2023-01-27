Агент форварда «Локомотива» Каюмова опроверг слухи о продлении контракта Артура с клубом
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Станислав Романов, агент нападающего «Локомотива» Артура Каюмова, опроверг слухи о продлении контракта своего клиента с железнодорожниками.
«Появившаяся в прессе информация о том, что нападающий Артур Каюмов продлил контракт с «Локомотивом», не соответствует действительности. Нынешний контракт Артура с клубом действует до 30 апреля 2023 года», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 24-летний российский нападающий принял участие в 41 встрече, в которой забросил 10 шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 25 очков при общем показателе полезности «+2» и 16 минутах штрафа.
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