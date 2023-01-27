Кудашов объяснил, почему «Динамо» пропустило два гола за 16 секунд в матче с «Авангардом»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с «Авангардом». Кроме того, он объяснил, почему бело-голубые пропустили два гола за 16 секунд.
«Игра понравилась, игра хорошая. Пара ляпов в связи с нашей молодостью позволили сопернику забить два гола. Почему пропустили два гола за 16 секунд? Я только что об этом сказал. Это молодость. Понимаете, у нас вчера была тема собрания — мы обсуждали, как нужно играть после пропущенного гола, после забитого. Многие из них играют первый год и только учатся. Такие моменты для них не в диковинку, но такой уровень, такой стадион, такой соперник и всё прочее. Плохо, но учатся», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
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