Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравец — об отказе судей от диалога: впечатление, что пришёл откуда-то с фигурного катания

Кравец — об отказе судей от диалога: впечатление, что пришёл откуда-то с фигурного катания
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал отказ судей от диалога после спорного момента. В конце второго периода между Дамиром Шарипзяновым и Максимом Джиошвили произошла стычка,. После этого Кравец пытался дозваться судей, однако у него не вышло.

«Если бы судьи сразу подъехали, я бы в принципе сразу успокоился, я бы не нервничал. Я всегда удивляюсь: если вы с одними разговариваете, значит, есть какой-то такт, нужно подъехать с другими поговорить. Вот это мне неприятно. Такое впечатление, что пришёл откуда-то с фигурного катания и меня никто не знает. Типа иди в раздевалку, разбирайся сам там. Неправильно это, я терпеть это не буду. Всегда буду настаивать на том, чтобы уважительно относились и ко мне, и к нашей команде», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
«Авангард» обыграл в овертайме московское «Динамо» и прервал серию из трёх поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023