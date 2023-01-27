Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата с «Автомобилистом».
«Очередной трудный поединок, матч плей-офф. У соперника много мастеров, хороших опытных ребят, нам было непросто. Выдержали первый натиск, создавали моменты, но без бросков. Во втором периоде разыгрались, забили хороший гол. Поздравляю Сашу Судницина с сотой победой в КХЛ, здорово помогал, отработал, вся команда играла на результат.
Игра Ильи Федотова? Очень здорово начал в нашей команде, набирал очки в каждом матче, потом просадка была. Очень талантливый парень, надеюсь, будет у нас прогрессировать, порадуемся за него.
Неудачная игра в большинстве в концовке? Слишком осторожно сыграли, стали прижиматься к воротам, соперник это почувствовал и чуть не забил. Это психология, будем разговаривать с ребятами, чтобы таких концовок не повторилось.
Была ли особая мотивация на этот матч? Конечно, мы тут проработали отличные сезоны, всегда с удовольствием сюда приезжаю, очень рад, что обыграли команду, в которой я когда-то работал», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 27 января 2023
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