Билялетдинов о звене Радулова: Саше, может, не так просто играть с Сафоновым и Воронковым

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ответил на вопросы после победы в матче с «Металлургом». Казанцы смогли сломить сопротивление магнитогорцев благодаря дублю Кирилла Семёнова. Нападающий отличился сначала в меньшинстве, а затем в овертайме. Ещё один гол забил Вячеслав Войнов.

Билялетдинов также поделился мыслями о новой тройке атаки, состоящей из Александра Радулова, Ильи Сафонова и Дмитрия Воронкова.

«Вячеслав Войнов пропускал два матча, а сегодня набрал два очка? Отдохнул, но он же не просто отдыхал, у него была микротравма. Вчера он сказал нам, что чувствует себя лучше и готов играть, поэтому мы включили его в состав.



У команды был тяжёлый матч в Уфе, насколько тяжело было сегодня вытащить эмоции из команды? Это в большей степени заслуга команды — они молодцы, хорошо подготовились.



Как пришла идея объединить в одно звено Александра Радулова, Илью Сафонова и Дмитрия Воронкова? Такие идеи всегда приходят неожиданно. Так сложилось, что мы решили их соединить, конечно, есть ещё вопросы. Саше Радулову, может, не так просто играть с ними, потому что ещё есть вопросы к этим ребятам. Они молодые, многих вещей пока не знают, но они стараются, Саша им помогает. Будем надеяться, что они станут играть ещё лучше. Вопросы тактические? Есть и технические вопросы, всё в целом.



Есть ли шанс, что Данис Зарипов сыграет в конце регулярки? Это будет зависеть от его здоровья», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».