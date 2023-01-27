«Локомотив» всухую обыграл СКА, прервав победную серию армейцев

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Первый период прошёл без голов. Первую шайбу команды забросили только под занавес второго игрового отрезка. За 17 секунд до завершения периода Александр Полунин поразил ворота СКА. Очки за результативные передачи получили Павел Красковский и Александр Елесин.

Отметим, что это была пятая встреча между командами в сезоне. «Локомотив» одержал третью победу (3:1, 2:1 ОТ).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 29 января в Ярославле сыграет с «Автомобилистом». СКА 30 января примет «Торпедо».