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«Витязь» нанёс «Сочи» 40-е поражение в основное время в сезоне

«Витязь» нанёс «Сочи» 40-е поражение в основное время в сезоне
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2023, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Рассказов (Бородкин, Старков) – 09:30 (5x5)   0:2 Кара (Старков, Головков) – 39:22 (5x5)

На 10-й минуте Кирилл Рассказов вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Артём Бородкин и Степан Старков. За 38 секунд до завершения второго периода Владислав Кара удвоил преимущество «Витязя». Баллы за результативные передачи записали на свой счёт Степан Старков и Игорь Головков.

Южный клуб потерпел 40-е поражение в основное время в сезоне.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 31 января в Москве сыграет со «Спартаком». «Витязь» 29 января примет «Металлург».

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