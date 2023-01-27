В КХЛ было забито четыре гола в меньшинстве за восемь матчей игрового дня

Сегодня, 27 января, в КХЛ состоялось восемь матчей. В трёх из них команды забивали в меньшинстве. Примечательно, что всего было заброшено четыре шайбы при игре «четыре на пять».
В матче между «Авангардом» и московским «Динамо» Владислав Ефремов открыл счёт, забив в меньшинстве.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Во встрече «Металлург» — «Ак Барс» было заброшено сразу две шайбы в меньшинстве. На 14-й минуте Павел Акользин с передачи Данилы Юрова сравнял счёт в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 32-й минуте Кирилл Семёнов вывел казанцев вперёд — также в меньшинстве.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Последний гол в меньшинстве был забит в матче ЦСКА — «Амур». На 56-й минуте Сергей Плотников забросил вторую шайбу в ворота хабаровчан, сделав это при игре «четыре на пять».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 27 января 2023
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