В КХЛ было забито четыре гола в меньшинстве за восемь матчей игрового дня

Сегодня, 27 января, в КХЛ состоялось восемь матчей. В трёх из них команды забивали в меньшинстве. Примечательно, что всего было заброшено четыре шайбы при игре «четыре на пять».

В матче между «Авангардом» и московским «Динамо» Владислав Ефремов открыл счёт, забив в меньшинстве.

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Во встрече «Металлург» — «Ак Барс» было заброшено сразу две шайбы в меньшинстве. На 14-й минуте Павел Акользин с передачи Данилы Юрова сравнял счёт в матче.

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На 32-й минуте Кирилл Семёнов вывел казанцев вперёд — также в меньшинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Последний гол в меньшинстве был забит в матче ЦСКА — «Амур». На 56-й минуте Сергей Плотников забросил вторую шайбу в ворота хабаровчан, сделав это при игре «четыре на пять».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».