«Вашингтон» и «Каролина» представили стильную форму на Stadium Series

«Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» в своих «твиттерах» представили форму на встречу в рамках Stadium Series.
На форме «столичных» изображён орёл, на джерси «Харрикейнз» — знак клуба, ураган.
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги пройдёт 18 февраля на стадионе для американского футбола — домашней арене команды университета Северной Каролины. Примечательно, что встреча состоится на открытом воздухе. «Картер-Финли Стэдиум» — арена, на которой пройдёт матч, — вмещает около 57 тыс. человек.
Отметим, что и для «Вашингтона», и для «Каролины» эти комплекты — пятые в текущем сезоне.
Фото: «твиттер» «Вашингтон Кэпиталз»
Фото: «твиттер» «Каролины Харрикейнз»
Напомним, «Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции (58), «Каролина» — второе (68).
- 27 января 2023
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