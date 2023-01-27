«Вашингтон» и «Каролина» представили стильную форму на Stadium Series

«Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» в своих «твиттерах» представили форму на встречу в рамках Stadium Series.

На форме «столичных» изображён орёл, на джерси «Харрикейнз» — знак клуба, ураган.

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги пройдёт 18 февраля на стадионе для американского футбола — домашней арене команды университета Северной Каролины. Примечательно, что встреча состоится на открытом воздухе. «Картер-Финли Стэдиум» — арена, на которой пройдёт матч, — вмещает около 57 тыс. человек.

Отметим, что и для «Вашингтона», и для «Каролины» эти комплекты — пятые в текущем сезоне.

Фото: «твиттер» «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: «твиттер» «Каролины Харрикейнз»

Напомним, «Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции (58), «Каролина» — второе (68).