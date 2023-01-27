СКА не смог забить впервые в сезоне. Армейцы забрасывали в 77 матчах КХЛ подряд

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, СКА впервые в сезоне не смог распечатать ворота соперников. В последний раз санкт-петербургская команда уходила со льда без заброшенных шайб больше года назад — 7 ноября во встрече с ЦСКА. После этого СКА на протяжении 77 матчей неизменно забивал.

Отметим, что в нынешнем сезоне осталась лишь одна команда, отличавшаяся в каждой встрече, — это ЦСКА. Московские армейцы также делят с «Торпедо» второе место по количеству забитых голов (по 164). Лидер — СКА (199).