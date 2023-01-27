СКА не смог забить впервые в сезоне. Армейцы забрасывали в 77 матчах КХЛ подряд
Поделиться
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, СКА впервые в сезоне не смог распечатать ворота соперников. В последний раз санкт-петербургская команда уходила со льда без заброшенных шайб больше года назад — 7 ноября во встрече с ЦСКА. После этого СКА на протяжении 77 матчей неизменно забивал.
Отметим, что в нынешнем сезоне осталась лишь одна команда, отличавшаяся в каждой встрече, — это ЦСКА. Московские армейцы также делят с «Торпедо» второе место по количеству забитых голов (по 164). Лидер — СКА (199).
Новость по теме«Локомотив» всухую обыграл СКА, прервав победную серию армейцев
Комментарии
- 27 января 2023
-
23:37
-
23:17
-
23:10
-
22:58
-
22:47
-
22:31
-
22:18
-
22:00
-
21:42
-
21:37
-
21:19
-
21:03
-
20:51
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:53
-
19:35
-
19:18
-
19:15
-
19:12
-
19:03
-
18:58
-
18:49
-
18:37
-
18:17
-
17:57
-
17:38
-
17:17
-
16:57
-
16:29
-
15:50
Партнерский контент