Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству голов в большинстве в ворота «Питтсбурга»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз». Капитан «столичных» отличился в большинстве.

Как отмечает StatsCentre, для Овечкина этот гол стал 21-м в численном большинстве в матчах с «пингвинами». Россиянин побил рекорд НХЛ по этому показателю. Ранее нападающий делил первое место в Майком Гартнером. До этой встречи на счету обоих было по 20 голов в большинстве в ворота «Питтсбурга».

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов.