Шат-аут Ильи Сорокина помог «Айлендерс» переиграть «Детройт»

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.



В первой двадцатиминутке голов не было. Но на 25-й минуте счёт заброшенным швйбам открыл Андерс Ли. Ассистировали ему Кайл Палмьери и Брок Нельсон. Спустя двадцать игровых минут Нельсон забил и сам. Теперь в роли ассистента выступил Палмьери.



Примечательно, что российский голкипер победителей Илья Сорокин оформил шат-аут. Он не пропустил ни одного гола. На его счету 23 сейва. Также в матче участие принял российский защитник Александр Романов, но он очков в этой игре не набрал.