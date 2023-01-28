«Рейнджерс» одолел «Вегас», Артемий Панарин остался без очков

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вегас Голден Найтс». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 4:1.



Уже на 17-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Крис Крайдер. Винсент Трочек отдал ему голевой пас. На 20-й минуте Трочек уже забил сам. А с передачами ему помогли Баркли Гудроу и Райан Линдгрен.



На 25-й минуте за гостей отличился Фил Кессел. Уильям Каррье и Вильям Карлссон записали в протокол по голевой передаче. На 55-й минуте Филип Хитил укрепил преимущество хозяев. Брэйден Шнайдер и Бег Харпур ассистировали ему. На 59-й минуте окончательный счёт установил Джимми Веси. Шнайдер отдал ему голевой пас.



Российский нападающий Артемий Панарин результативными действиями не отметился.