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«Рейнджерс» одолел «Вегас», Артемий Панарин остался без очков

«Рейнджерс» одолел «Вегас», Артемий Панарин остался без очков
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На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вегас Голден Найтс». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 4:1.

Уже на 17-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Крис Крайдер. Винсент Трочек отдал ему голевой пас. На 20-й минуте Трочек уже забил сам. А с передачами ему помогли Баркли Гудроу и Райан Линдгрен.

На 25-й минуте за гостей отличился Фил Кессел. Уильям Каррье и Вильям Карлссон записали в протокол по голевой передаче. На 55-й минуте Филип Хитил укрепил преимущество хозяев. Брэйден Шнайдер и Бег Харпур ассистировали ему. На 59-й минуте окончательный счёт установил Джимми Веси. Шнайдер отдал ему голевой пас.

Российский нападающий Артемий Панарин результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2023, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Крайдер (Трочек) – 16:08 (5x5)   2:0 Трочек (Гудроу, Линдгрен) – 19:17 (5x5)   2:1 Кессел (Каррье, Карлссон) – 24:57 (5x5)   3:1 Хитил (Шнайдер, Харпур) – 54:20 (5x5)   4:1 Веси (Шнайдер) – 58:35 (en)
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