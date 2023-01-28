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Вытеснивший Кравцова из состава «Рейнджерс» дебютант НХЛ подрался во втором матче в лиге

Вытеснивший Кравцова из состава «Рейнджерс» дебютант НХЛ подрался во втором матче в лиге
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На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вегас Голден Найтс». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 4:1.

На старте второго периода подрались нападающий хозяев Уилл Кайлли и форвард «Вегаса» Киган Колесар. По итогам инцидента оба игрока были наказаны большими пятиминутными штрафами.

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Примечательно, что 20-летний Кайлли сегодня проводил всего второй матч за карьеру в НХЛ. Он дебютировал в лиге несколько дней назад, заменив в состав «Рейнджерс» отправленного в запас российского нападающего Виталия Кравцова. В матче с «Вегасом» Уилл провёл на льду чуть больше 6,5 минут (06.31).

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