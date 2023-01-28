Марченко забил 12-й гол в сезоне НХЛ. В активе россиянина по-прежнему нет передач
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В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходит в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена». На момент написания новости в матче ничья — 1:1.
Автором первого гола гостей в матче стал российский нападающий Кирилл Марченко, для которого заброшенная шайба стала уже 12-й в нынешнем сезоне НХЛ. Он реализовал большинство. Примечательно, что в активе проводящего дебютный сезон в лиге россиянина по-прежнему нет ни одной результативной передачи. Таким образом, в 26 матчах сезона НХЛ-2022/2023 22-летний форвард набрал 12 (12+0) очков.
Напомним, счёт в сегодняшней встрече открыл «Ванкувер». У хозяев отличился Элиас Петтерссон.
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