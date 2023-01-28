Главный тренер «Торонто»: травма Мюррея поставила Самсонова в ужасное положение

Шелдон Киф, возглавляющий «Торонто Мэйпл Лифс», прокомментировал травму голкипера Мэтта Мюррея перед матчем с «Оттавой Сенаторз».
«Это поставило Самсонова в ужасное, ужасное положение, и мы не смогли позаботиться о нём, когда он был в воротах», — сказал Киф после окончания матча.
Напомним, изначально в воротах «Торонто» на этот матч должен был выходить Мэтт Мюррей, однако он получил травму перед началом встрече. Его место занял российский голкипер Илья Самсонов. Он в матче с «Оттавой» отразил 28 бросков из 34. Всего в 23 играх текущего чемпионата НХЛ на счету Самсонова 7 поражений при 16 победах.
Матч между «Торонто» и «Оттавой» завершился уверенной победой гостей со счётом 6:2. Самсонов впервые пропустил шесть шайб в составе «Лифс», за которых проводит дебютный сезон.
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