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Главный тренер «Торонто»: травма Мюррея поставила Самсонова в ужасное положение

Главный тренер «Торонто»: травма Мюррея поставила Самсонова в ужасное положение
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Шелдон Киф, возглавляющий «Торонто Мэйпл Лифс», прокомментировал травму голкипера Мэтта Мюррея перед матчем с «Оттавой Сенаторз».

«Это поставило Самсонова в ужасное, ужасное положение, и мы не смогли позаботиться о нём, когда он был в воротах», — сказал Киф после окончания матча.

Напомним, изначально в воротах «Торонто» на этот матч должен был выходить Мэтт Мюррей, однако он получил травму перед началом встрече. Его место занял российский голкипер Илья Самсонов. Он в матче с «Оттавой» отразил 28 бросков из 34. Всего в 23 играх текущего чемпионата НХЛ на счету Самсонова 7 поражений при 16 победах.

Матч между «Торонто» и «Оттавой» завершился уверенной победой гостей со счётом 6:2. Самсонов впервые пропустил шесть шайб в составе «Лифс», за которых проводит дебютный сезон.

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