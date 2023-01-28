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Форвард «Каролины» Нечас повторил редкое достижение Овечкина в НХЛ

Форвард «Каролины» Нечас повторил редкое достижение Овечкина в НХЛ
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Форвард «Каролины» Мартин Нечас стал автором редкого достижения. Нападающий «Харрикейнз» сравнял счёт в матче за 12 секунд до конца третьего периода и забросил победную шайбу на 55-й секунде овертайма. Таким образом, Нечас стал лишь пятым игроком в истории НХЛ, кому удавалось сравнять счёт в матче на последней минуте и принести победу своей команде на первой минуте овертайма. Ранее таким достижением могли похвастать Микко Рантанен (11 декабря 2022 года), Александр Овечкин (15 декабря 2006 года), Джефф Хэмилтон (2 декабря 2006 года) и Бенуа Хог (16 ноября 1995 года).

В текущем сезоне на счету Нечаса 44 (21+23) очка в 48 матчах.

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