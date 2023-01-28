Вайсфельд: 5 минут Алтыбармакяну ‐ многовато за такое нарушение

Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд подвёл итоги матча первых двух команд Западной конференции «Локомотив» — СКА.

«Матч держал зрителей в напряжении, несмотря на то, что была заброшена лишь одна шайба, но при этом игроки создали достаточно много интересных моментов. Игру можно разбить на три части: в первом периоде – практически доминировал СКА и «Локомотив» по скорости не успевал за армейцами, во втором – картина кардинально поменялась, а в третьей 20-минутке «Локомотив» сыграл по счёту. Что касается пятиминутного удаления Алтыбармакяна за толчок на борт, то тут можно говорить о некоем казусе правил. За это нарушение можно дать 2, 5 минут или 5+20. Сам по себе толчок был не грубый, просто Елесин неудачно ударился о борт и, судя по всему, «визором» получил рассечение. В данном случае у судей не было выбора – две минуты они дать не могли, а 5+20, естественно, было бы перебором. Пришлось давать пять минут. Конечно, это многовато за такое нарушение», — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».

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