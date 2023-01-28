Кузьменко жёстко впечатали в борт в матче с «Коламбусом». Видео

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

В середине первого периода хоккеист «Коламбуса» Шон Курали жёстко обошёлся с нападающим «Ванкувера» Андреем Кузьменко, толкнув россиянина на борт. За Кузьменко попытался вступиться сначала Элиас Петтерссон, а затем и более габаритный Тайлер Майерс. Однако судьи пресекли потасовку и выписали две штрафные минуты Курали за толчок на борт. «Ванкувер» реализовал это большинство и вышел вперёд в счёте 2:1.

ВИДЕО

Напомним, недавно Кузьменко подписал новый двухлетний контракт с «Ванкувером» с ежегодной зарплатой в $ 5,5 млн.