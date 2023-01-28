«Это тяжёлый момент». Михеев с трудом сдерживал слёзы, комментируя предстоящую операцию

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев прокомментировал свою травму крестообразных связок, полученную ещё во время предсезонных матчей. Россиянину будет сделана операция, из-за которой ориентировочно он пропустит от семи до девяти месяцев.

«Играть с травмой половину сезона было реальным испытанием для меня. Мы вместе с медицинским штабом проделали отличную работу, чтобы я смог играть всё это время, однако сейчас настало время операции. Это тяжёлый момент (с трудом сдерживает слёзы)…

Мне не было больно, но травма влияла на мою силу и скорость на льду. Ребята в команде помогали мне во всём. Сейчас мы будем действовать шаг за шагом. Я получил травму уже в первом предсезонном матче, и мы пытались найти решение, чтобы я смог играть в медицинском бандаже. Операция назначена на следующую неделю.

Новый контракт Кузьменко? Я рад за него, потому что он отличный парень и партнёр по команде. Счастлив, что мы будем и дальше играть вместе», — цитирует Михеева пресс-служба «Ванкувера».

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