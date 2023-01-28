Марченко — о дубле в ворота «Ванкувера»: я пытался отдать пас, но шайба залетела в ворота

Нападающий «Ванкувера» Кирилл Марченко прокомментировал свой дубль в ворота «Ванкувера» (2:5) и сказал, что во время своего второго гола хотел отдать пас, но благодаря удаче шайба залетела в ворота.

«Думаю важнее было бы победить. Потому что, когда мы выигрываем, все ребята в команде довольны и улыбаются. В первой своей шайбе я просто подставил клюшку, здесь нет особо моей заслуги. Второй гол — это удача, потому что я пытался отдать пас. Да, я знаю, Кросби часто забивает такие голы из-за ворот рикошетом от вратаря, и сегодня это у меня и получилось сделать.

Конечно, заброшенные шайбы придают мне уверенность, но я хочу стать лучше во всех компонентах игры. Мне нужно стать лучше в работе с шайбой и при игре в обороне. Мне нужно больше времени владеть шайбой. Я забил два гола, дважды потрогав шайбу», — цитирует Марченко Bally Sports Columbus.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Марченко стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, кто набрал свои первые 13 очков в лиге одними только голами.