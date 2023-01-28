П. Зубов: с приходом Билялетдинова хоккеисты «Ак Барса» стали биться за эмблему на груди

Экс-тренер «Ак Барса» Павел Зубов рассказал, почему приход Зинэтулы Билялетдинова изменил игру казанцев и выразил мнение, что специалист останется у руля казанской команды и на следующий сезон.



«Как всё быстро меняется, и думаю, уже никто не удивится, если «Ак Барс» выиграет Восточную конференцию. Более того, казанцев вновь можно считать одними из главных претендентов на Кубок Гагарина. История получила вид синусоиды — перед чемпионатом «Ак Барс» был главным фаворитом, потом шансы свелись к минимуму, а теперь всё вернулось на круги своя. Почему так случилось? Потому что, судя по инсайдам, раньше в раздевалке было всё сжато, напряжение как камень, а теперь всё спокойно и мягко — как губка. Где же жёсткая рука Билялетдинова? Знаете, эта жёсткая рука может и подзатыльник дать, и по голове погладить, а до этого, по всей видимости, были только подзатыльники. И у ребят сразу загорелись глаза, они стали биться друг за друга, и за эмблему на груди, а не только за то, что написано на спине.

Лично у меня складывается впечатление, что Билялетдинов останется главным тренером команды на следующий сезон. Нынешний отрезок чемпионата не оставляет других вариантов. Не разойдутся ли у него взгляды на хоккей с костяком к следующему чемпионату? Знаете, человек довольно длительное время отдыхал, перезагружался, и при этом на свежую голову смотрел хоккей. Вы думаете, он не может перестроиться?! Уверен, Зинэтула Хайдярович пересмотрел многие вещи, проанализировал тактические моменты. Вернулся совсем не тот Билялетдинов, который был раньше! Это же прекрасно видно по тому хоккею, который «Ак Барс» показывает сейчас», — цитирует Зубова Betonmobile.ru



Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в конце декабря 2022-го и одержал с командой 10 побед в 13 матчах. «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.