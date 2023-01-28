Мартемьянов: везём три очка из Владивостока, это неплохой вариант, но хотелось бы большего

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Адмирала» (4:5 ОТ). Сибиряки растеряли преимущество в две шайбы по ходу третьего периода и позволили сопернику вырвать победу в овертайме.

«Нахватали ненужные удаления в начале матча, много сил отдали. Стойко оборонялись, вратарь держал постоянно. Второй период прошёл под нашу диктовку. Где-то была самоуспокоенность, попытались сыграть по счёту. Соперник очень сильно добавил агрессии в игре в атаке. Много бросков, которые мы не смогли блокировать, пропустили голы. Учитывая то, что везём три очка из Владивостока, это неплохой вариант, но хотелось бы большего.

Отмечали команде, что нужно внимательнее играть, чтобы не упустить преимущество? Конечно, я просил ребят сконцентрироваться. Много бросков совершают защитники, нужно их блокировать. Сегодня в обороне не так хорошо сыграли, как можем сыграть.

На концовку, может быть, не хватило сил? Сил было предостаточно. Всего второй матч тут играем, готовились к игре. Какая-то неуверенность в действиях игроков появилась, несколько раз шайбу не вывели из зоны. Элементарные технические ошибки», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Сибири».

«Сибирь» упрочила лидерство в таблице Восточной конференции до двух очков. В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ запланирован ещё один матч между командами 5 февраля в Новосибирске.