Аскаров возглавляет список вратарей-ассистентов АХЛ с четырьмя результативными передачами
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Сегодня состоялся матч регулярного чемпионата АХЛ между «Милуоки Эдмиралс» и «Рокфорд Айсхогс». Победу в матче праздновали хозяева со счётом 8:4.
Результативной передачей отметился российский голкипер «Милуоки» Ярослав Аскаров. Россиянин возглавляет список вратарей-ассистентов АХЛ с четырьмя результативными передачами.
Напомним, 20-летний россиянин дебютировал в НХЛ 13 января, сыграв за «Нэшвилл» в матче с «Монреалем» (3:4). В текущем сезоне АХЛ на счету Аскарова 14 побед в 25 матчах с 90,1% отражённых бросков.
Уроженец Омска был выбран на драфте НХЛ в 2020 году клубом «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 11-м номером. Аскаров является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года, который проходил в Чехии.
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