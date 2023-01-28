«Сумасшедший камбэк, ребята настоящие мужики». Тамбиев — о волевой победе с «Сибирью»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал волевую победу в матче с «Сибирью» (5:4 ОТ). Дальневосточная команда уступала в две шайбы по ходу третьего периода, но смогла сравнять счёт за полторы минуты до конца и вырвать победу в овертайме.
«Ну что тут говорить, немного эмоции сейчас подуспокоились. Сумасшедший камбэк, что сказать, воля к победе. Считаю, что вовремя перешли в три звена. Ребята настоящие мужики. Я так всегда аккуратен с этими словами, но такой матч дорогого стоит. Молодцы, конечно. За этот матч можно быть гордым за команду, ребята не опустили руки, играли до конца. Праздник подарили болельщикам Владивостока, порадовали. Всех с победой, готовимся к следующему матчу.
Честно сказать, после второго периода сказали, что надо больше бросать. Здесь ещё такой момент, надо не мешать, просто стоять и не мешать, пусть играют. Команда поймала кураж, здесь надо не мешать – пусть играют в хоккей, наслаждаются, видно, что уже на кураже», — цитирует Тамбиева пресс-служба «Адмирала».
«Адмирал» сумел взять реванш за поражение в прошлом матче и прервал серию из пяти поражений. «Сибирь» упрочила лидерство в Восточной конференции до двух очков. «Адмирал» остался на седьмом месте Восточной конференции КХЛ.
- 28 января 2023
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