Сильбер — о форме «Вашингтона»: если Кузнецов отпразднует гол, это будет «птицечеловек»

Журналистка Washington Hockey Now Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере» поделилась мнением о специальном комплекте формы «Вашингтон Кэпиталз» на Stadium Series с «Каролиной Харрикейнз». На джерси «столичных» изображён орёл.
«Если кому-то из-за этого футболка Stadium Series понравится больше:
Крылья орла как будто бы переходят в руки. Так что, если Кузнецов отпразднует гол «птичкой», это будет настоящий «птицечеловек». На льду должно выглядеть круто», — говорится в сообщении.
Фото: «твиттер» «Вашингтон Кэпиталз»
Напомним, матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги пройдёт 18 февраля на стадионе для американского футбола — домашней арене команды университета Северной Каролины. Примечательно, что встреча состоится на открытом воздухе. «Картер-Финли Стэдиум» — арена, на которой пройдёт матч, — вмещает около 57 тыс. человек.
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