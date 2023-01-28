Сильбер — о форме «Вашингтона»: если Кузнецов отпразднует гол, это будет «птицечеловек»

Журналистка Washington Hockey Now Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере» поделилась мнением о специальном комплекте формы «Вашингтон Кэпиталз» на Stadium Series с «Каролиной Харрикейнз». На джерси «столичных» изображён орёл.

«Если кому-то из-за этого футболка Stadium Series понравится больше:



Крылья орла как будто бы переходят в руки. Так что, если Кузнецов отпразднует гол «птичкой», это будет настоящий «птицечеловек». На льду должно выглядеть круто», — говорится в сообщении.

Фото: «твиттер» «Вашингтон Кэпиталз»

Напомним, матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги пройдёт 18 февраля на стадионе для американского футбола — домашней арене команды университета Северной Каролины. Примечательно, что встреча состоится на открытом воздухе. «Картер-Финли Стэдиум» — арена, на которой пройдёт матч, — вмещает около 57 тыс. человек.