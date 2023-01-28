Кириллу Марченко не хватило лишь трёх голов, чтобы повторить рекорд Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко оформил дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». Теперь на счету форварда 13 голов в текущем сезоне. Марченко провёл 26-й матч.

Как отмечает StatsCentre, нападающий «Коламбуса» вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству голов в первых 26 встречах в лиге среди российских хоккеистов. Марченко сравнялся с Николаем Борщевским и Андреем Кузьменко. Больше него смогли забросить только Алексей Яшин, Сергей Немчинов (у обоих — по 14 шайб), Евгений Малкин, Дмитрий Квартальнов (у обоих — по 15) и Александр Овечкин (16).

Напомним, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 5:2.