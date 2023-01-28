Кириллу Марченко не хватило лишь трёх голов, чтобы повторить рекорд Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко оформил дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». Теперь на счету форварда 13 голов в текущем сезоне. Марченко провёл 26-й матч.
Как отмечает StatsCentre, нападающий «Коламбуса» вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству голов в первых 26 встречах в лиге среди российских хоккеистов. Марченко сравнялся с Николаем Борщевским и Андреем Кузьменко. Больше него смогли забросить только Алексей Яшин, Сергей Немчинов (у обоих — по 14 шайб), Евгений Малкин, Дмитрий Квартальнов (у обоих — по 15) и Александр Овечкин (16).
Напомним, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 5:2.
- 28 января 2023
-
17:58
-
17:41
-
17:23
-
16:57
-
16:29
-
16:12
-
15:52
-
15:24
-
15:00
-
14:46
-
14:36
-
14:17
-
13:35
-
13:09
-
12:54
-
12:23
-
11:52
-
11:22
-
11:05
-
10:50
-
10:29
-
10:17
-
10:02
-
09:25
-
09:09
-
09:00
-
08:59
-
08:37
-
08:29
-
08:17
-
07:50
-
07:25
-
07:13
-
07:01
-
06:31