Макдэвид клюшкой разбил губу Костину во время тренировки. Климу могут наложить швы

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид попал клюшкой по лицу российского одноклубника Клима Костина во время тренировки, сообщает официальный сайт клуба.

Во время общения со СМИ на губе форварда «нефтяников» был пластырь. Отмечается, что Костину могли наложить швы. Российский нападающий собирался подождать и посмотреть, что скажет об этом главный спортивный терапевт «Эдмонтона». После этого будет сделан окончательный выбор.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний Костин принял участие в 33 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал четыре результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 13 очков при общем показателе полезности «+7» и 43 минутах штрафного времени.