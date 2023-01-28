Форвард «Торонто» Марнер побил рекорд НХЛ, принадлежавший Овечкину, Кейну и Курри

Канадский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». 25-летний форвард «кленовых листьев» добрался до отметки в 40 ассистентских баллов за сезон.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Марнер проводит уже седьмой сезон в НХЛ с 40+ результативными передачами. Таким образом, канадец побил рекорд лиги по количеству ассистов для крайних нападающих в возрасте до 26 лет. Ранее Марнер делил первую строчку с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, нападающим «Чикаго Блэкхоукс» Патриком Кейном и легендой «Эдмонтон Ойлерз» Яри Курри. У каждого было по шесть сезонов с 40+ передачами.
Напомним, матч между «Торонто» и «Оттавой» завершился уверенной победой «Сенаторз» со счётом 6:2.
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