«Не забудьте утешить 36-летнего Ови». Журналист RMNB — о новом достижении Овечкина

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд иронично отреагировал на новый рекорд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 37-летний нападающий забросил 32-ю шайбу в сезоне, он сделал это в своём 50-м матче в нынешней регулярке. Россиянин побил собственный рекорд по количеству голов за первые 50 встреч сезона, установленный в прошлом чемпионате (31).
«Поздравляю с новым рекордом, 37-летний Ови. Пожалуйста, не забудьте утешить 36-летнего Ови, который больше не является Дедушкой-Королём Голов», — приводит слова Оланда Russian Machine Never Breaks.
Напомним, вчера, 27 января, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов.
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