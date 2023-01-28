«Спартак» отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Куньлуню» в овертайме

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0).

На 25-й минуте Девин Броссо вывел китайскую команду вперёд. На 34-й минуте Колин Кэмпбелл с передачи Винсента Ловерде удвоил преимущество хозяев. На 44-й минуте Шейн Принс, реализовав численное большинство, отыграл один гол. Через 80 секунд Данила Квартальнов сравнял счёт. На 56-й минуте Томаш Юрчо не реализовал буллит.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 30 января в Минске сыграет с местным «Динамо». «Спартак» 31 января примет «Сочи».