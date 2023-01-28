Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Куньлуню» в овертайме

«Спартак» отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Куньлуню» в овертайме
Комментарии

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2023, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Броссо (Кэмпбелл, Вон) – 24:05 (5x5)   2:0 Кэмпбелл (Ловерде) – 33:29 (4x4)   2:1 Принс (Хохлачёв, Вишневский) – 43:23 (5x4)   2:2 Квартальнов (Цыплаков, Талалуев) – 44:43 (5x5)   3:2 Пу (Лесли, Юрчо) – 63:30 (4x3)

На 25-й минуте Девин Броссо вывел китайскую команду вперёд. На 34-й минуте Колин Кэмпбелл с передачи Винсента Ловерде удвоил преимущество хозяев. На 44-й минуте Шейн Принс, реализовав численное большинство, отыграл один гол. Через 80 секунд Данила Квартальнов сравнял счёт. На 56-й минуте Томаш Юрчо не реализовал буллит.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 30 января в Минске сыграет с местным «Динамо». «Спартак» 31 января примет «Сочи».

Новость по теме
«Торпедо» в гостях уверенно победило «Спартак». Гуска оформил «сухарь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023