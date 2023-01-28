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Динамо Мн — Торпедо. Прямая трансляция
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«Торпедо» одолело минское «Динамо» в серии буллитов, отыгравшись с 0:2

«Торпедо» одолело минское «Динамо» в серии буллитов, отыгравшись с 0:2
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2023, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Б
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Пышкайло (Козун) – 01:05 (5x5)   2:0 Горбунов (Алистров) – 08:27 (5x5)   2:1 Иванов (Кручинин, Коваленко) – 22:31 (5x5)   2:2 Летунов (Шавин, Бокун) – 34:10 (5x5)   2:3 Кручинин – 65:00

На второй минуте Никита Пышкайло с передачи Брэндона Козуна вывел минчан вперёд. На девятой минуте Роман Горбунов после паса Владимира Алистрова удвоил преимущество динамовцев. На 23-й минуте Глеб Иванов отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Алексей Кручинин и Николай Коваленко. На 35-й минуте Максим Летунов сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс Алексей Кручинин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Динамо» примет «Куньлунь». Оба матча состоятся 30 января.

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