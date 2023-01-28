«Торпедо» одолело минское «Динамо» в серии буллитов, отыгравшись с 0:2

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

На второй минуте Никита Пышкайло с передачи Брэндона Козуна вывел минчан вперёд. На девятой минуте Роман Горбунов после паса Владимира Алистрова удвоил преимущество динамовцев. На 23-й минуте Глеб Иванов отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Алексей Кручинин и Николай Коваленко. На 35-й минуте Максим Летунов сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс Алексей Кручинин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Динамо» примет «Куньлунь». Оба матча состоятся 30 января.