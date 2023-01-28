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Нападающего московского «Динамо» Муранова оштрафовали за симуляцию в матче с «Авангардом»

Нападающего московского «Динамо» Муранова оштрафовали за симуляцию в матче с «Авангардом»
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги вынес решение по эпизоду встречи Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и московским «Динамо». За 20 секунд до завершения третьего периода нападающий бело-голубых Иван Муранов на входе в чужую зону упал в борьбе с защитником омичей Алексеем Береглазовым.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего гостей Ивана Муранова наказание по п.4.5. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что судьи во время матча никак не отреагировали на этот эпизод.

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