Нападающего московского «Динамо» Муранова оштрафовали за симуляцию в матче с «Авангардом»
Поделиться
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги вынес решение по эпизоду встречи Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и московским «Динамо». За 20 секунд до завершения третьего периода нападающий бело-голубых Иван Муранов на входе в чужую зону упал в борьбе с защитником омичей Алексеем Береглазовым.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего гостей Ивана Муранова наказание по п.4.5. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что судьи во время матча никак не отреагировали на этот эпизод.
Комментарии
- 28 января 2023
-
21:18
-
20:58
-
20:37
-
20:10
-
19:58
-
19:46
-
19:32
-
18:59
-
18:52
-
18:23
-
17:58
-
17:41
-
17:23
-
16:57
-
16:29
-
16:12
-
15:52
-
15:24
-
15:00
-
14:46
-
14:36
-
14:17
-
13:35
-
13:09
-
12:54
-
12:23
-
11:52
-
11:22
-
11:05
-
10:50
-
10:29
-
10:17
-
10:02
-
09:25
-
09:09
Партнерский контент