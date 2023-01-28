«Упущенная возможность». Журналисты раскритиковали «Ванкувер» за переподписание Кузьменко

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл составили традиционный топ силы команд НХЛ по итогам сезона и недели. Обозреватели поставили «Ванкувер Кэнакс» на 28-е место и уделили особое внимание новому контракту российского нападающего Андрея Кузьменко.
«Эта команда не должна заключать с кем-либо из 26-летних крайних нападающих контракты с кэпхитом $ 5,5 млн, но они, вероятно, могли бы добиться больших успехов, чем переподписать Андрея Кузьменко. В вакууме, или в другом составе, или на другой планете это было бы неплохой работой. Вместо этого контракт Кузьменко — упущенная возможность добавить активы для перестройки, которая, по-видимому, так никогда и не начнётся. Кстати, через пару дней Андрею исполнится 27. Вероятность того, что они пытаются обменять Хорвата на игрока в таком же возрастном диапазоне, должна заставить болельщиков «Кэнакс» почувствовать физическую боль», — говорится в сообщении.
- 28 января 2023
-
21:18
-
20:58
-
20:37
-
20:10
-
19:58
-
19:46
-
19:32
-
18:59
-
18:52
-
18:23
-
17:58
-
17:41
-
17:23
-
16:57
-
16:29
-
16:12
-
15:52
-
15:24
-
15:00
-
14:46
-
14:36
-
14:17
-
13:35
-
13:09
-
12:54
-
12:23
-
11:52
-
11:22
-
11:05
-
10:50
-
10:29
-
10:17
-
10:02
-
09:25
-
09:09