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«Упущенная возможность». Журналисты раскритиковали «Ванкувер» за переподписание Кузьменко

«Упущенная возможность». Журналисты раскритиковали «Ванкувер» за переподписание Кузьменко
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Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл составили традиционный топ силы команд НХЛ по итогам сезона и недели. Обозреватели поставили «Ванкувер Кэнакс» на 28-е место и уделили особое внимание новому контракту российского нападающего Андрея Кузьменко.

«Эта команда не должна заключать с кем-либо из 26-летних крайних нападающих контракты с кэпхитом $ 5,5 млн, но они, вероятно, могли бы добиться больших успехов, чем переподписать Андрея Кузьменко. В вакууме, или в другом составе, или на другой планете это было бы неплохой работой. Вместо этого контракт Кузьменко — упущенная возможность добавить активы для перестройки, которая, по-видимому, так никогда и не начнётся. Кстати, через пару дней Андрею исполнится 27. Вероятность того, что они пытаются обменять Хорвата на игрока в таком же возрастном диапазоне, должна заставить болельщиков «Кэнакс» почувствовать физическую боль», — говорится в сообщении.

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