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Никлас Бекстрём высказался о технике исполнения фирменных буллитов Кузнецова

Никлас Бекстрём высказался о технике исполнения фирменных буллитов Кузнецова
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Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал технику исполнения фирменных буллитов российского одноклубника Евгения Кузнецова. Форвард поразил таким образом ворота «Питтсбург Пингвинз».

«Мы все видим это на тренировках. Он всегда делает эти вещи. Ему так комфортно использовать это движение», — приводит слова Бекстрёма The Athletic.

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Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов. Кузнецов реализовал пять буллитов подряд в НХЛ с помощью фирменного движения.

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