Костин о рассечении после удара Макдэвида: горд получить клюшкой от лучшего игрока в мире
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Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин прокомментировал инцидент с капитаном команды Коннором Макдэвидом на тренировке. Канадец «заехал» клюшкой по лицу одноклубнику и рассёк тому губу.
«Я очень горжусь тем, что получил по лицу клюшкой от лучшего игрока в мире», — приводит слова Костина официальный сайт «Эдмонтона».
Отметим, что российскому нападающему пришлось заклеивать рану пластырем. Ему могут зашить рассечение.
Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний Костин принял участие в 33 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал четыре результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 13 очков при общем показателе полезности «+7» и 43 минутах штрафного времени.
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