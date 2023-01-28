Костин о рассечении после удара Макдэвида: горд получить клюшкой от лучшего игрока в мире

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин прокомментировал инцидент с капитаном команды Коннором Макдэвидом на тренировке. Канадец «заехал» клюшкой по лицу одноклубнику и рассёк тому губу.

«Я очень горжусь тем, что получил по лицу клюшкой от лучшего игрока в мире», — приводит слова Костина официальный сайт «Эдмонтона».

Отметим, что российскому нападающему пришлось заклеивать рану пластырем. Ему могут зашить рассечение.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний Костин принял участие в 33 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал четыре результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 13 очков при общем показателе полезности «+7» и 43 минутах штрафного времени.